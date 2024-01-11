فريق عمل برنامج «الدحيح» يكشف كواليس كتابة المحتوى

المصدر: دبي - البيان

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شهدت النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» ورشة بعنوان «ما الذي يحدث خلف الكواليس: إنتاج حلقة الدحيح»، ضمن مسار «لنبدع»، بحضور أحمد الغندور «الدحيح»، ومشاركة كل من أحمد راغب، وعبدالرحمن جاويش، وأحمد جمال سعد الدين، وسميرة حمزة.

تناولت الورشة كواليس كتابة محتوى البرنامج، ومراحل تطوير جودة المحتوى الذي يلعب الدور المحوري في شعبية البرنامج الذي أطلقه الغندور عام 2014، ليتحول «الدحيح» إلى فريق عمل متكامل، يبذل جهداً كبيراً لإنتاج محتوى هادف يلبي تطلعات المتابعين والجمهور، انطلاقاً من اختيار الفكرة، وعملية البحث والتدقيق ومراجعة المصادر، وصولاً إلى مرحلة إعداد المحتوى النهائي. وأشار مقدمو الورشة إلى أن إنتاج حلقة واحدة يتطلب مشاركة أكثر من 150 شخصاً في مختلف التخصصات، أما فيما يتعلق بالمحتوى، فدائماً يشكل سؤال «ما الذي نريد أن نقوله؟» نقطة انطلاق العملية.

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