باسم يوسف يدعو إلى الوعي والابتعاد عن التأثيرات السلبية لجاذبية النجاح

المصدر: دبي - البيان

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أكد الإعلامي باسم يوسف أن صانع المحتوى الذي يقع ضحية الغرور بكثرة متابعيه غير عابئ بإنسانيته ينتقل من شخص اختار العالم الافتراضي من أجل أن يعيش في فضاء من الحرية، إلى شخص مسجون في شخصيات ملايين المتابعين لا يمكنه بحال أن يرضيهم، مشدداً على أن صانع المحتوى الناجح ينبغي أن يعي الفرق بين الواقع الافتراضي والحقيقي.

وأن يوازن بين الثقة بالنفس والتواضع، وأن يحذر من الغرور الذي قد تتسبب به الشهرة. جاء ذلك خلال مشاركته بخطاب ملهم بعنوان «الجانب المظلم للنجاح على منصات التواصل الاجتماعي»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من قمة المليار متابع، تناول فيها قضية النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات التي يخلفها في حياة الأفراد.

وقال باسم يوسف: ليس من السهل مقاومة جاذبية النجاح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن علينا أن نكون واعين لآثاره على نفوسنا.

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