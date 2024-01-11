خابي لام: صناعة المحتوى في دبي منظمة جداً

المصدر: دبي - البيان

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شارك خابي لام، صاحب الحساب الأشهر في العالم على تيك توك؛ جمهور قمة المليار متابع الكثير من حكاياته حول صناعة محتوى مقاطع الفيديو التي ينشرها ولاقت إعجاب ملايين الأشخاص حول العالم. وشهدت الجلسة التي استضافتها القاعة الرئيسة بالقمة وجاءت تحت عنوان «عندما يكون الصمت من ذهب»، حضوراً كبيراً فباح لهم خابي وللمرة الأولى بالكثير من الأسرار التي جعلته صاحب الحساب الأكثر متابعة على تيك توك بأكثر من 160 مليون متابع، وبإجمالي 251.9 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأفصح خابي لام عن طموحاته المستقبلية بعد حجم الشهرة التي حققها، وحلمه بأن يصبح ممثلاً ويحصد يوماً ما جائزة الأوسكار. وفي نهاية الجلسة وجه خابي لام تحية محبة خالصة لدبي، مؤكداً أنها مدينة مبهرة، وقال: «صناعة المحتوى في دبي جيدة جداً، والأمر هنا منظم جداً، وهذا ما لم أجده في أي مكان آخر، وخلال زيارتي تعرفتُ على الكثير من صناع المحتوى المبدعين والمؤثرين».

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