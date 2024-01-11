جاك آبل باي: تحديد المحتوى والجمهور المستهدف السبيل لتحقيق الأرباح

المصدر: دبي ــ البيان

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استعرض صانع المحتوى جاك آبل باي، مجموعة من النصائح التي تساعد صناع المحتوى الجدد على تحديد التخصص المناسب وتحقيق الأرباح عبر صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك خلال جلسة بعنوان «اختر جمهورك أو أعلن إفلاسك» ضمن فعاليات اليوم الأول من «قمة المليار متابع».

وقال جاك آبل باي: «أعيش في نيويورك وعملت في التسويق لمدة 15 عاماً لصالح علامات تجارية كبرى مثل مايكروسوفت وDC، وجنيت الكثير من الأرباح من خلال صناعة المحتوى لشركات أخرى، لذلك قررت أن أقوم بذلك لنفسي وبدأت تنفيذه بالفعل، وحالياً لديّ متابعون على منصة إكس، ولدي 60 ألف متابع في كل المنصات، وخلال عامين استطعت مضاعفة أجري من المحتوى بعدما أوجدت سبباً للمتابعين والممولين لدعمي، وأتيت بذلك من خلال تسويق استراتيجي وأصبح لدي 50 ألف متابع من مشجعي كرة السلة فقط».

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