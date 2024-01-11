رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يكشف عن فلسفته للنجاح والفشل

المصدر: دبي - البيان

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أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، خلال مشاركته في جلسة «كن مؤثراً» أن «النجاح ليس مصادفة، بل هو ثمرة العقل والجهد والتعلم، والتأثير ليس هدفاً، بل هو نتيجة المحتوى النافع». وشدد أبو هشيمة خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية هبة حيدري، على اعتزازه بانتمائه إلى فئة الشباب الطموح الساعي إلى تحقيق أحلامه وتحسين حياته، مؤكداً أنه ينطلق من تجربته الشخصية كشاب نشأ في أسرة متوسطة، وتغلّب على الصعاب والتحديات ليصبح رائداً في عالم الأعمال والتنمية الاجتماعية.

وحول فلسفته لمفهوم النجاح والفشل، أوضح أبو هشيمة أن النجاح نعمة من الله تعالى، وأنه وإن تعرض للإخفاق مرات في حياته، إلا أنه تجاوز ذلك بالإصرار والعزيمة.

ونصح أحمد أبو هشيمة الشباب العربي بأن يكونوا على استعداد دائم للتعلم والتطور، وأن يسعوا للمزيد من العلم والمعرفة واكتساب خبرات جديدة.

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