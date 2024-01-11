ستيفن بارتليت يشارك وصفة نجاحه بعالم صناعة المحتوى مع جمهور «قمة المليار»

المصدر: دبي ــ البيان

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في جلسة صباحية ملهمة بعنوان «ما يدور في عقل ستيفن بارتليت» شارك المليونير البريطاني الشاب ستيفن بارتليت، مؤسس العديد من الشركات الناجحة، وصاحب البودكاست الأشهر في بريطانيا «يوميات رئيس تنفيذي»، العديد من النصائح مع جمهور القمة من الشباب الحالمين بالدخول إلى عالم صناعة المحتوى وإنشاء شركاتهم الخاصة.

في بداية الجلسة، تناول بارتليت موضوعاً اعتبره الأكثر أهميةً، يتمحور حول ضرورة أن يركز أي شخص يريد النجاح في مسيرته العملية على الأمور الصغيرة في حياته، وقال:

«على مدار سنوات خبرتي تعلمت كيف أعظم تفاصيل حياتي الصغيرة، فحياتنا ليست نتاج الأمور الكبيرة، بل هي تلك الأشياء والأفعال البسيطة التي لا نركز عليها بقدر تركيزنا على غيرها، على سبيل المثال إذا لم تنظف أسنانك اليوم لن يسبب هذا لك مشكلة على المدى القصير، لكن بعد سنوات سيجبرك الألم أن تذهب إلى الطبيب، وهذا ما أعنيه بتفاصيل حياتنا الصغيرة».

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