حسن هاشم من الهندسة إلى عالم التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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لم يذهب صانع المحتوى حسن هاشم بعيداً حين انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن حصل على بكالوريوس الهندسة، معتبراً أن دور هذه المنصات يتمثل في هندسة الوعي لدى المتابعين.

وقال هاشم صاحب البرنامجين الناجحين على مواقع التواصل الاجتماعي وهما «غموض» و«القصة» اللذين يحققان نسب مشاهدة عالية، إنه يسعى إلى تقديم محتوى ثقافي بامتياز للمشاهد العربي الذي يسعى وراء اكتشاف الحقائق وفك رموز الغموض.

وأكد «اليوتيوبر» ذو الصوت المميز والطريقة الاحترافية في التصوير والأداء، والذي يفوق عدد متابعيه أكثر من 5 ملايين، لـ«البيان»، أنه متمسك باللغة العربية الفصحى، ويسعى لتعزيز الهوية العربية بين أبنائها، ويبتعد عن كل المواضيع التي تثير أي جدل بين الشعوب، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية في صلب اهتمامه. وأشار إلى أن المؤثر يجب أن يبحث عن الموهبة المكنونة بداخله.

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