منصة قضائية مصرية «عن بعد» في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

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حضر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إطلاق منصة الخدمات القضائية المصرية «عن بعد» في الإمارات.

والتي دشنها المستشار عمر مروان وزير العدل في جمهورية مصر العربية خلال حدث استضافه قصر الإمارات بأبوظبي أمس.

وتعد أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل المصرية والشهر العقاري «الخدمات القضائية - عن بعد -» خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال وزير العدل المصري خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة: «تمثل هذه المنصة نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة».

مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجاً للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة مالتي ليفل الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيل هذه المنصة.

وعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل، حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.

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