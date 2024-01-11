حاكم الشارقة يدشن مشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة

المصدر: الشارقة- وام

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دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، مشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة في مدينة الشارقة.

والذي يتضمن إعادة بناء وترميم البيوت وكشف الأساسات القديمة للمباني، والروايات التاريخية على مخطط البلدة القديمة، وتحويلها إلى مراكز متخصصة تثري الحركة الثقافية والأدبية بالإمارة.

وأزاح سموه فور وصوله إلى منطقة الحيرة، الستار عن النصب التذكاري الذي يحيي ذكرى تأسيس بلدة الحيرة قبل أربعة قرون وعقد في العام 1613م، الذي وصل فيه القواسم إلى مدينة الشارقة.

بعد ذلك افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة بيت سلطان بن عبدالله بن ماجد العويس الذي يقع على مساحة 900 متر مربع وتم الكشف عن أساساته وإعادة بنائه بأسلوب العمارة التقليدية مزيحاً سموه الستار عنه ليصبح مجلس الحيرة الأدبي، متجولاً سموه في أنحاء البيت متعرفاً على تفاصيله التي تضم مدخلين، وقاعة استقبال يلحقها ليوان من ثلاث جهات مطل على الفناء الأول للبيت الذي يتسع لـ 150 زائراً، وبه عدة غرف كانت تستخدم في السابق كمجالس ومخازن وغرف عائلية، واليوم تم تجهيزها لتستخدم كمكتبة ومقهى ومكاتب ومجالس.

وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الطابق العلوي للبيت، مستمعاً سموه لشرح عن تفاصيله الذي كان سابقاً جناحاً للعائلة، مكوناً من غرف نوم تتوسطها شرفة مغطاة تم تحويلهما في الوقت الحالي إلى مجلسين كبيرين أحدهما للرجال والآخر للنساء يتسع كل واحد منهما لـ 40 ضيفاً، وشاهد سموه التصاميم المعمارية والمواد التي تم استخدامها في إعادة بناء البيت كالمواد الخشبية والإنارات القديمة.

وتفضل سموه بإزاحة الستار عن مسجد سلطان بن عبدالله بن ماجد العويس معلناً عن افتتاح المسجد، مؤدياً سموه والحضور صلاة المغرب فيه، ومستمعاً لشرحٍ عن تفاصيل إعادة بناء المسجد.

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، العرض الأول لمسرحية «مجلس الحيرة» التي ألفها سموه وأصدرتها منشورات القاسمي وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في منطقة الحيرة بالشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي.

ويقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، للقارئ العربي من خلال المسرحية هدية نفيسة من عيون الشعر العربي ونوادر معلقاته، ونصوصاً من التراث الأدبي الزاخر بأرقى العبارات وأبلغ الكلمات، مشتملة على بديع الحكم وجميل المقال.

وأخذت مسرحية «مجلس الحيرة» الحضور في رحلة عبر الزمن إلى مملكة الحيرة العربية، على ضفاف الفرات، حيث الهواء العليل والخير العميم، والثروات الكثيرة والنعم الوفيرة، ونظراً لذلك فقد اتخذها ملوك العرب موطناً لهم، وشيّدوا فيها القصور وبنوا الحدائق والبساتين حتى أصبحت زينة البلاد العربية وعروس الممالك، وتهافت الناس إليها أيام مجدها من مدن العراق والجزيرة العربية والشام.

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