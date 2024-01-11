مذكرات تفاهم بين «موانئ دبي» وولاية غوجارات الهندية بـ3 مليارات دولار

المصدر: جانديناجارــ وام

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وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ضمن فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024 في جانديناجار مذكرات تفاهم بقيمة 250 مليار روبية هندية (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة.

وتبادل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مذكرات التفاهم حول الاستثمارات المحتملة في ولاية غوجارات مع إم كيه داس، السكرتير الأول لحكومة ولاية غوجارات.

وتسلط مذكرات التفاهم الضوء على إمكانات ولاية غوجارات كنموذج يحتذى به للتنمية من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية والبحرية.

تطوير

ووفق بيان صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية، تؤكد مذكرات التفاهم على التزام المجموعة بتسهيل التجارة في ولاية غوجارات من خلال تطوير موانئ عميقة متعددة الأغراض في جنوب ولاية غوجارات وحول الساحل الغربي لولاية غوجارات باتجاه مقاطعة كاتش، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في جامناجار وكاتش، بالإضافة إلى تطوير محطات جاتي شاكتي للشحن (GCT) ومحطات الشحن الخاصة في داهيج، وفادودارا، وراجكوت، وبيدي، وموربي.

كما وقعت مجموعة «دي بي ورلد» مذكرة تفاهم مع مجلس غوجارات البحري لتحديد فرص تطوير موانئ إضافية على طول ساحل الولاية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بهذه المناسبة: «نؤكد التزامنا بالهند، حيث نعمل منذ ما يقرب من 20 عاماً، وخلال هذه الفترة، استثمرنا نحو 2.5 مليار دولار أمريكي وسنستثمر المزيد في السنوات الثلاث المقبلة في هذه المشاريع».

وأضاف «إن السياسات الحكومية وخبراتنا في الهند من العوامل التي تمنح الثقة للقيام بالمزيد من المشاريع في الهند، كما نتواجد في ولاية غوجارات منذ عام 2003 ونواصل شراكتنا في الولاية من خلال الالتزام بتعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية وتمكين التجارة في غوجارات».

مرافق

وتشمل استثمارات «دي بي ورلد» الحالية في ولاية غوجارات محطة حاويات في موندرا، إلى جانب محطتي شحن خاصتين متصلتين بالسكك الحديدية في أحمد أباد وهازيرا، وهناك مرافق التخزين البارد في سورات وباروش، ومكاتب شحن البضائع في أحمد آباد وغانديدام، وخدمات الشحن السريع عبر أراضي الولاية.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق مجموعة موانئ دبي العالمية للشركات إمكانات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال تشغيل خدمات ساحلية أسبوعية عبر مجموعة يونيفيدير التابعة لـ«ي بي ورلد»، والتي تربط موانئ موندرا وكاندلا وهزيرا بالعديد من الموانئ الدولية.

وقد أطلقت الشركة مؤخراً خدمة الشحن بالسكك الحديدية المجدولة الأولى من نوعها، «سارال» (SARAL) التي تربط التجار من مناطق في جنوب ولاية غوجارات مثل سورات وفابي وفالساد فادودارا وباروش وأنكلشوار بالأسواق في منطقة شمال العاصمة.

تشغيل

من جهة ثانية، التقى سلطان أحمد بن سليّم، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، على هامش فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024، وتم خلال اللقاء بحث استثمارات المجموعة في الهند وخططها في مجال تطوير المشاريع المستدامة على مستوى الموانئ والبنية التحتية.

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