نهيان بن مبارك: نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن العمل في شبكة الاستدامة العالمية يجسد ويحتفل بالروابط الإنسانية والتعاون الدولي في سبيل قيم وأهداف إنسانية سامية، وهي قيم أساسية بالنسبة لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية، بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تطورت دولتنا بطرق تعكس رؤية عالمية وقيماً.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها في افتتاح مؤتمر شبكة الاستدامة العالمية، والذي تحتضنه الإمارات العربية المتحدة في دبي ويستمر لمدة يومين بحضور عدد كبير من القيادات الفكرية والدينية والتنموية، حول العالم.

من جهة أخرى أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن استراتيجية الصندوق لا تتوقف عند دعم أبناء وبنات الإمارات وتمكينهم في القطاع الخاص، ورعايتهم لولوج مجال ريادة الأعمال، وإنما تنطلق بالعقول النابغة للباحثين الإماراتيين بالتعاون مع الجامعات الإماراتية إلى عالم الابتكار والإبداع في مجالات البحث العلمي.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه للإنجازات التي حققها برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير «سوارد» لمنح البحوث العلمية للباحثين الإماراتيين الواعدين في العديد من المجالات.

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