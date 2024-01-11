«دبي للإعلام» تؤسس شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من «دبي للإعلام» برئاسة عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات، شركة ومصنع أصباغ جوتن الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بهدف تبادل الخبرات ودعم قنوات التواصل وتعزيز أواصر التعاون والشراكة التجارية بين الطرفين.

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام «دبي للإعلام» باكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، والمساهمة في تحقيق رؤى دبي الهادفة إلى تحويل الإمارة لأن تكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

ضم وفد «دبي للإعلام» أيضاً هشام عبد الحافظ، مدير المبيعات والشؤون التجارية والشراكات، وحامد بن كرم، مدير أول البرامج بقناة سما دبي، وسالم السعدي، مدير أول الابتكار بقطاع الشؤون التجارية والشراكات.

كان في استقبالهم شيتيل أورهايم، المدير العام لشركة جوتن الإمارات العربية المتحدة، وسعيد آل ثاني ممثل الإدارة، ويحيى ماهر، مدير التسويق في «جوتن»، وبهافيش ديساي، مدير قطاع الدهانات الديكورية، وسارام آير، مدير العمليات، وساشين شيتي، مدير الصحة والسلامة والبيئة، وأنوسيا داس، أخصائي الاتصالات التسويقية، وميرا العلي، تنفيذية المنتجات.

وخلال الزيارة بحث الوفد سبل التعاون المشترك، وإمكانيات تبادل الخبرات والتجارب الإدارية بين الطرفين، واستمع إلى أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعة جوتن، ومساهماتها العديدة للارتقاء بالاقتصاد المحلي، وجهودها المبذولة في البحث والتطوير واهتمامها بتطوير الأعمال وجودة المنتجات والابتكار والبيئة والاستدامة، وعملية التوسع داخل الدولة والمنطقة.

كما اطلع الوفد خلال جولته بين مرافق مصانع جوتن التي تتخذ من منطقة القوز الصناعية بدبي مقراً لها، على أبرز خطوط الإنتاج والتوزيع وطرق تصميم وعملية تطوير منتجات الطلاء الداخلية والخارجية والصناعية والبحرية وغيرها، من جهته، قدم الوفد نظرة شاملة عن طبيعة الخدمات الإعلامية والمحتوى الإبداعي الذي تقدمه «دبي للإعلام» للجمهور عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية وقطاع النشر والإعلام الرقمي.

وعبر عبد الواحد جمعة، عن سعادته بزيارة «جوتن» التي أثمرت عن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكداً أهمية الشراكة بينهما في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال: «تحرص «دبي للإعلام» على توطيد أواصر العلاقات والعمل المشترك مع الجهات الخاصة العاملة في الدولة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية ويعزز من دورها في مواكبة القفزة التنموية والاقتصادية التي تشهدها دبي، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققها الإمارة لتسريع عجلة التنمية الشاملة».

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