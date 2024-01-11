بحث التعاون بين «دفاع مدني دبي» ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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سعياً من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في سبيل الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة، زار الفريق خبير راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي المقر الرئيسي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بهدف بحث سبل التعاون الأمني وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث النظم الأمنية المستخدمة في الجهتين للاستفادة منها بالحد الأقصى، حيث استقبله خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الأمني المهندس عارف الجناحي ومدراء الإدارات.

وخلال الزيارة عبر المطروشي عن استعداد الدفاع المدني بدبي لتبادل الخبرات وأحدث التقنيات بين الطرفين.

حيث رافق الفريق خبير راشد المطروشي اللواء جمال عاضد المهيري مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ وعدد من المسؤولين. كما اطلع المطروشي، على مختلف اختصاصات المؤسسة وطبيعة عملها في إدارة نظم الحماية والوقاية، حيث شملت الزيارة لقاءً تعريفياً وجولة ميدانية حول مرافق المؤسسة.

والتي بدأت بالمعرض الدائم لابتكارات سيرا، والذي يضم أحدث مشاريع المؤسسة والتقنيات المستخدمة في إدارة عملها. شملت الجولة الميدانية زيارة إلى غرفة مراقبة الأنظمة الأمنية، حيث يعمل خبراء المؤسسة على تطوير أحدث البرامج الأمنية لمواكبة متطلبات الأمن والسلامة في دبي، واطلع المطروشي على آلية تشغيل هذه البرامج وسبل التعاون الممكنة بين الجهتين للاستفادة من البرامج المتاحة، تلى ذلك جولة في المختبر التقني الذي تديره أفضل الكوادر الإماراتية الشابة وتعمل على فحص وترخيص الأجهزة والنظم الأمنية.

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