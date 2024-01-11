شرطة دبي تطلق خدمة حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، خدمة «حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني من قبل أصحاب الهمم».

وذلك عبر منصة مبتكرة على الموقع تهدف إلى تسهيل استخدامه من قبل أصحاب الهمم والحصول على كل الخدمات بسهولة ويسر.

وأكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن إطلاق خدمة «حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني من قبل أصحاب الهمم» يأتي ضمن السعي الحثيث الذي تبذله شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتسهيل رحلة وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الخدمات عبر استخدام الموقع بكل سهولة ويسر، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم وإسعادهم وتعزيز جودة حياتهم لهم.

وأشار إلى أن خدمة «حقيبة الوصول الشامل» أصبحت متاحة لأي شخص بطريقة مبسطة من خلال فتح الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على الشبكة العنكبوتية، والضغط في أعلى اليسار على أيقونة تحمل شعار «أصحاب الهمم» ثم الدخول لاستخدام الخدمة.

ولفت إلى أنه بمجرد الضغط على الخدمة ستظهر مباشرة «حقيبة الوصول الشامل لأصحاب الهمم»، والخدمات المتوفرة فيها، والتي تتضمن برنامج القارئ الذكي والمترجم الافتراضي للغة الإشارة، وإعدادات مساعدة لضعاف الانتباه وعسر القراءة، ومن يعانون من نوبات الصرع.

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