شرطة دبي تنظم «أربعاء العافية» في حديقة القرآن

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعالية مبادرة «أربعاء العافية» في حديقة القرآن بمنطقة الخوانيج، والهادفة إلى تعزيز الجاهزية وجودة الحياة لدى الموظفين. تأتي مبادرة «أربعاء العافية» بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتعتبر من المبادرات الرياضية والصحية والتوعية المهمة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الجاهزية وجودة الحياة للموظفين.

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