«كهرباء دبي» تؤكد دعم الابتكار في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعي هيئة كهرباء ومياه دبي إلى دعم وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جهوزية دبي للتكيف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة، حيث ترسخ الهيئة مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل.

وقال: رسخ مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانته منصة عالمية مهمة لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة محلياً وعالمياً، إضافة إلى دوره في صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز الابتكار يعكس جهود الهيئة في دعم الابتكار، مشيراً إلى أن المركز أصبح معلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة. وخلال عام 2023 استقبل المركز زيارات من 57 دولة، واستضاف 4 دورات تدريبية احترافية تخرج منها أكثر من 90 مشاركاً بشهادات معتمدة.

وعلى مدار العام، ينظم مركز الابتكار العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي توفر بيئة تعليمية فريدة في مختلف مجالات الابتكار إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات مع الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ونظم الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية، ويعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية.

كما نظم سلسلة من الفعاليات بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لتنمية مهارات ومعارف الشباب حول التقنيات، والصناعات المستقبلية، والطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن بين هذه الفعاليات، جلسة توعية بعنوان «استدامة الطاقة لأجيال المستقبل» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن سلسلة «لقاء عبر الأجيال» التي تنظمها الوزارة.

كما نظم المركز جلسات حوارية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسة الاتحادية للشباب، حول تنمية المهارات المستقبلية للشباب وخصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال والصناعات المستقبلية.

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