50 مليون زائر لسوق الجبيل بالشارقة خلال 8 أعوام

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق سوق الجبيل، إنجازاً نوعياً، باستقباله منذ افتتاحه في عام 2015 إلى اليوم أكثر من 50 مليون متسوق وزائر، ليسجل نفسه واحداً من أهم وأبرز الأسواق والوجهات التجارية والمعالم السياحية البارزة على مستوى الدولة والمنطقة، لما يقدمه من خدمات نوعية متكاملة وما يضمه من مرافق متنوعة تجعل منها وجهة جاذبة ومتفردة لدى سكان وزوار إمارة الشارقة.

وأكد محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشارقة لإدارة الأصول: «إن هذا الإنجاز المميز في استقبال السوق لهذا العدد الكبير من الزوار خلال الـ8 أعوام الماضية، جعل السوق واحداً من أهم الوجهات السياحية والتجارية في إمارة الشارقة».

وقال محمد بن عيسى: «يشهد السوق عاماً بعد عام، إقبالاً متزايداً من الزوار والمتسوقين، وهذا نتيجة لما يقدمه من خدمات متكاملة ونوعية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف زوار السوق.

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