انطلاق مؤتمر اللغة العربية بالشارقة 16 الجاري

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقره صباح أمس، عن تفاصيل استضافة مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع.

والذي ينطلق برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السادس عشر من الشهر الجاري، تحت عنوان (تعليم اللغة العربية وتعلمها)، ويستمر لمدة يومين، حيث يشارك فيه 197 متخصصاً من 23 دولة، يقدمون 82 بحثاً نوعياً، كما يشاركون في إثراء 24 ندوة وورشة عمل.

وتحدث في المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور أمحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، وعادل محمد وهيب رئيس وحدة البرنامج بالمركز التربوي للغة العربية، وحضره عدد من المعنيين وممثلون عن جهات عدة.

وقال الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز، إن المركز التربوي بالشارقة، يحظى بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الدراسات والبحوث والدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات والشراكات وغيرها، سعياً إلى تحقيق هدف المركز في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

مبيناً أن مؤتمر اللغة العربية الذي سيقام في مقر المركز، وسيتم تنظيمه حضورياً و(عن بعد)، لتمكين المتخصصين من الاستفادة من بحوثه ومحاوره، وما يسعى إليه من تحقيق الهدف الرئيس للمركز في ترسيخ أسس تربوية وتعليمية ومهنية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها في كافة المجالات.

وأوضح أن أهداف المؤتمر، متابعة التحديات والعقبات والمشكلات المتجددة، في ظل المتغيرات والمصطلحات الجديدة للغة العربية، وتمكين المؤسسات المتخصصة والجهات التعليمية والتربوية تحت مظلة وزارات التربية والتعليم في دول الخليج، وكذلك من الدول غير الأعضاء من التواصل وتبادل البحوث والخبرات في مجال اللغة العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز