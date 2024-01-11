«إيدج» شريكاً استراتيجياً لمعرضي ومؤتمر يومكس وسيمتكس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك أن مجموعة إيدج ستكون شريكاً استراتيجياً للدورة السادسة لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» 2024.

والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، من 22 إلى 25 يناير الجاري، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتعد فعاليات معرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط المخصصة للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والتي ستجمع كبريات الشركات العالمية وقادة الصناعة والمبتكرين والمتخصصين العالميين الذين يتطلعون إلى التعامل مع التقنيات الأكثر تقدماً وتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إيدج باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المحلية والإقليمية. وأوضح أن هذه الشراكة تعكس التزام مجموعة أدنيك بدعم جهود أبوظبي كوجهة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية والابتكار والإبداع.

وبالتالي المساعدة في دفع القطاعات الحيوية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأفاد بأن دعم ورعاية مجموعة إيدج، لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» يأتي باعتبارها توفر منصات فريدة تربط صناع القرار والمبتكرين ومقدمي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم للتعاون انطلاقاً من أبوظبي.

ومن جانبه قال منصور الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «نحن فخورون بالعودة كشريك استراتيجي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024 للمرة الثالثة على التوالي، حيث يشكل المعرضان والمؤتمر منصات مثالية لاستعراض أحدث الحلول في مجال التكنولوجيا غير المأهولة والمستقلة».

وأوضح أن مجموعة إيدج تسعى لإقامة شراكات جديدة مع شركاء دوليين والتعاون مع الشركات الناشئة المتخصصة بتقديم تكنولوجيات رائدة، كما سيتم عرض مجموعة من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة التي ستسهم في تعزيز مكانة منتجات مجموعة إيدج دولياً في هذا القطاع.

وأشار الملا إلى تميّز مجموعة إيدج في قطاع التكنولوجيا المتقدمة التي تدمج أكثر من 20 كياناً في أربع مجموعات أساسية: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتكنولوجيات السيبرانية، والتجارة ودعم الشركات.

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