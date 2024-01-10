محمد بن راشد: الرياضة إحدى الدعائم المهمة للنهوض بالمجتمعات

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بالدورة الـ 12 من جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي".

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تقديره لما قدمه الفائزون من إسهامات أهّلتهم لنيل هذا التكريم المُستحَق، ضمن الدورة الحالية للجائزة.

ودعا سموه الفائزين إلى أن يكونوا نموذجاً مُلهماً لمجتمعاتهم والمحفّز لأفرادها للتحلّي بصفات الإصرار على التميّز والتفوّق والفوز.

كما أكد سموه أهمية تقديم القدوة للشباب لتعزيز دورهم كقوة الدفع الرئيسية نحو صناعة مستقبل مزدهر ومستدام.

متمنياً سموه للفائزين مزيداً من التوفيق في رسالتهم وجهودهم في خدمة الرياضة، ونشر قيمها النبيلة كأحد الدعائم المهمة للنهوض بالمجتمعات وتمكينها من تحقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

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