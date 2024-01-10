محمد بن راشد: كل الشكر والتقدير لجهود لجنة تأمين الفعاليات

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي.

وأثنى سموه على دور اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلي 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، في ترسيخ مكانة دبي كمركز للفعاليات العالمية الكبرى.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والذين يمثلون 55 جهة مختلفة.. واستطاعوا تأمين أكثر من 6000 فعالية منذ العام 2008.. كل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم".

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