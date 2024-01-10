مكتوم بن محمد يلتقي بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، اليوم "الأربعاء" بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة.

وقال سموه عبر منصة "إكس" : "التقيت اليوم بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وناقشنا سبل تعزيز التعاون معها، كما استعرضنا فرص التوسع والنمو التي توفرها دبي لشركائها عبر بيئة أعمال داعمة تلائم تطلّعات كبرى الشركات العالمية".

وأضاف: "حِرْصنا على توثيق التعاون مع الشركات الداعمة لتوجهات التنمية المستدامة هو جزء لا يتجزأ من مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وبها نحقق الريادة في اقتصادٍ مستدام يحافظ على مستقبل أجيالنا القادمة."

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