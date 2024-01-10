16 جهة بارزة ترعى منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: البيان

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يحظى منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته التاسعة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 15 إلى 18 الشهر الجاري، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، برعاية 16 جهة بارزة تشمل اثنين من الشركاء المنظمون وهم: مجموعة "دي بي ورلد"، هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى رعاة آخرون ضمن فئات مختلفة وهم: "نخيل"، «إينوك»، بلدية دبي، و«قطر للتأمين»، "النابودة"، «فامكو»، "الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م"، شركة "ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م»، "جونال للإنشاءات وتجارة وصناعة المساهمة"، شركة "الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م"، شركة "ساس"، «الزرعوني العالمية للمعدات»، شركة «RTC» لهندسة الطرق والمرور"، والشركة "الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية".

وأكد رعاة الحدث حرصهم على المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بعد النجاح الكبير الذي حققه المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 12 ألف مختص، تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

ومن أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، وديفيد كولتهارد، سائق سابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ومعالي مطر الطاير المفوض العام مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وعدد من الخبراء والمختصين العالميين.

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