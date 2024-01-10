طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:13والمد الثاني عند الساعة 02:56

الجزر الأول عند الساعة 20:01والجزر الثاني عند الساعة 06:23

بحر عمان: خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 22:36

الجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي س 16 90 45

دبي 26 16 90 50

الشارقة 26 11 90 45

عجمان 25 15 95 50

أم القيوين 24 11 95 60

رأس الخيمة 26 11 90 35

الفجيرة 26 17 85 55

العـين 26 13 90 30

ليوا 27 12 90 30

الرويس 24 13 90 45

السلع 23 16 90 45

دلـمـا 22 17 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 70 35

أبو موسى 23 17 70 30

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