«دبي للاستثمار» تطلق مشروعاً متعدد الاستخدامات في أنجولا

المصدر: دبي - البيان

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دخلت شركة «دبي للاستثمار» الأسواق الأفريقية بإعلانها تطوير مشروع «مجمع دبي للاستثمار (DIP)» في أنجولا، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يعد الأول من نوعه في أفريقيا.

ويقع «مجمع دبي للاستثمار - أنجولا»، على مساحة 2000 هكتار كمشروع فريد متعدد الاستخدامات للسكن والتجارة والصناعة. وقد تم تخطيطه وتصميمه لتسليط الضوء على خبرة «دبي للاستثمار» في صياغة وتطوير مشروعات ناجحة متعددة الاستخدامات.

ويتكون المشروع من شريط ساحلي يمتد بطول 3 كيلومترات وشاطئ رملي يمتد لمسافة كيلومترين، مقدماً لوحة فنية للتخطيط الرئيسي المتعدد الاستخدامات. وتسمح تضاريس المنطقة بالتكامل السلس للمناطق الصناعية والتجارية والسكنية، مع الحفاظ على الجمال الطبيعي. ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزاً للسياحة والصناعة، مع تحقيق تنمية مستدامة متناسقة مع وزارة البيئة الأنجولية.

وستقوم «دبي للاستثمار» بتطوير البنية التحتية وتأجير الأرض للمطورين والمستثمرين، لتحقيق مشروع تطويري متعدد الاستخدامات. مع عدد لا يحصى من وسائل الراحة مثل الحدائق والمرافق الترفيهية.

ويتضمن المشروع ملعب غولف مكون من 18 حفرة وخيارات سكنية متنوعة، كلها موجودة بشكل استراتيجي قرب مراكز التجزئة الحيوية ومراكز الصناعة.

ويقع المشروع في بلدية داندي، مقاطعة بينجو، على بعد 50 كيلومتراً فقط من عن العاصمة الأنجولية لواندا و33 كيلومتراً غرب عاصمة المقاطعة كاكسيتو. ويتضمن شبكة نقل إقليمية قوية للزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «يمثل مشروع مجمع دبي للاستثمار في أنجولا معلماً بالغ الأهمية، ويمثل المساعي الرائدة للمجموعة على هذا النطاق الكبير»، مشيراً إلى أنه بداية رحلة الشركة نحو التوسع العالمي. كما تؤكد هذا الخطوة الاستراتيجية إيمان المجموعة الراسخ بالمشهد الاقتصادي الواعد في أفريقيا، وتحفيز النمو المستدام والتقدم في جميع أنحاء القارة. والتفاني الثابت لدى «دبي للاستثمار» في استخدام خبرتها في صناعة مشروعات مزدهرة متعددة الاستخدامات.

وأكد أن مجمع دبي للاستثمار في أنجولا يمثل فرصة رئيسية للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع وتوسيع الأعمال ضمن اقتصاد مزدهر يحمل إمكانات هائلة للصناعات واسعة النطاق، مما يوفر مسارات مباشرة لأسواق واسعة عبر المشهد الأفريقي الأوسع.

وصمم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا على غرار مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات، ويمثل امتداداً مطوراً لهذا النموذج الناجح، حيث يحاكي جميع جوانبه وخصائصه ويعمل على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات. يشكل مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علامة فارقة وشاهداً على التخطيط العمراني الحضري المبتكر، حيث يضم مناطق متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. كما يوفر، بيئة متعددة الجوانب للشركات والسكان والقطاعات الصناعية، ويشمل مناطق بارزة مثل المنطقة الصناعية المخصصة للتصنيع والخدمات اللوجستية، والمنطقة التجارية التي تساهم في تعزيز نمو الشركات، والمنطقة السكنية التي توفر مساحات وبيئة عيش مريحة، ومنطقة الترفيه والتسلية التي تلبي الاحتياجات الترفيهية. ويعزز التكامل السلس لهذه المناطق داخل مجمع دبي للاستثمار، الخصائص والمزايا المجتمعية الشاملة ويساهم في تحقيق التناغم بين الحياة العملية والترفيه، من خلال بيئة مستدامة تنبض بالحياة.

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