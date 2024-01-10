«التوطين» تضبط 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

المصدر: البيان

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تمكنت منظومة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقابية من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ النصف الثاني لعام 2022 وحتى تاريخه، وبلغ عدد حالات التوطين الصوري التي تم إثباتها 1660.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

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