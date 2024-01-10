«برد الستين» تؤثر على الإمارات بعد غد وتنتهي 24 يناير

المصدر: البيان

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أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن ذروة البرد التي تؤثر على الإمارات ومنطقة الخليج العربي، تكون خلال فترة «برد الستين» حيث تبدأ من 12 إلى 24 يناير من كل عام.

وأشار الجروان إلى أن من بين أكثر الأمثال الشعبية في الإمارات شهرةً يقول «برد الستين مثل ذبح السكين»، والذي يعبّر عن شدة البرد خلال هذه الفترة التي تعتبر منتصف الشتاء وذروة البرودة. ولا يمنع ذلك من أن تؤثر أي موجة باردة، تنخفض فيها درجات الحرارة دون ذلك في أي وقت من الشتاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن التقويم التراثي في أو الحساب الفلكي في الإمارات، يشير إلى أن ذروة البرد تكون خلال «در الستين» من «مائة الشتاء» من تقويم الدرور، وهي عشرة أيام تقع بين 12 إلى 24 يناير على اختلاف أهل التقويم وهو اختلاف بسيط لا يؤثر على كفاءة التقويم، وتستمر فترة الدر مدة عشرة أيام توصف بشدة البرد وذروته.

وأفاد الجروان بأن فصل الشتاء يمر بفترتين "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي" ومدة كل منهما 40 يوماً.

وتبدأ فترة الأربعين المريعي مع بداية در الأربعين، أي بحدود 28 ديسمبر وبردها يكون أشد. وتتسم كذلك بشدة البرودة وتساقط الأمطار التي تتصفى بكونها ديمة أو مستمرة لعدة أيام. واشتداد الريح الباردة، خصوصاً رياح الشمال، والنعشي. وتصبح ذات عواء كصوت الذئاب، حتى أنها تسمى محلياً بـ «العوي»، وتوصف بشدة البرد وتوغله في باطن الأرض وداخل البيوت، ويتشكل الصقيع صباحاً، وينمو العشب وتجود المراعي.

ومن ثم تكون «الأربعين العقربي» تبدأ بحدود 6 فبراير، والموصوفة بكثرة أمطارها وشموليتها. يقال "العقربي تسقي بر وبحر"، وأمطارها تأخذ سمة الأمطار الرعدية، ويتكرر وصول المنخفضات الجوية التي تصاحبها تقلبات جوية، وتنتهي في 8 مارس، حيث يبدأ موسم السرايات وهي التقلبات أو الاضطرابات الجوية الربيعية.

مضيفاً أن "بين الأربعين المريعي والأربعين العقربي عشرة أيام، لا تتمايز الأجواء فيها ولم تحسم أمرها بين الأربعين المريعي أو الأربعين عقربي.. يطلق عليها (الحسوم)".

وبيّن الجروان أن الدرور، هو تقويم قديم عمل به أهل الخليج العربي، وبدايته من طلوع سهيل وتلمس انكسار حرارة القيظ (تكون بين 15 إلى 20 أغسطس على اختلاف أهل الحساب، وهي فروقات بسيطة لا تؤثر في فعالية التقويم وكفاءته)، وينقسم إلى أربعة فصول رئيسية: الصفري، الشتاء، الصيف، ولكل منها مائة يوم، تقسم على عشرة درور، مدة كل در 10 أيام، ثم القيظ وله ستة درور تتبعه «المساريق» وهي خمسة أيام تكمل لها أيام السنة 365 يوماً.

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