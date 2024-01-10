«كهرباء دبي» تبحث سبل التعاون مع الشركات اليابانية في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إيمانيشي جون، القنصل العام الجديد للیابان في الدولة، وهنأه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهمته الدبلوماسية المقبلة.

وبحث معاليه مع القنصل الياباني سبل تعزيز التعاون المشترك وأطر التنسيق وبناء شراكات مثمرة بين الهيئة والمؤسسات والشركات اليابانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة.

من جهته، أشاد القنصل الياباني بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات اليابانية العاملة في دبي، مثنياً على التعاون المشترك والمثمر معها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز