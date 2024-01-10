«التوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في الدولة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل.

ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.

وقالت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات».

وأوضحت أن «المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدراً موثوقاً به للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل.

كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة لمختلف الجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره».

مؤشرات

وأكد أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: «يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الإماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة.

بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق عمل دولة الإمارات استثنائياً ورائداً إقليمياً وعالمياً، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية».

بيانات

وأضاف إنه «قد تم بناء المرصد بطريقة مميزة وجاذبة، تسهل عملية التصفح والانتقال، وتدعم التوجه للمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر، ويتميز بالسرعة، والحداثة، والوضوح، وتواتر رفده بالمعلومات، ليكون مرجعية أساسية تشمل مختلف نتائج أبحاث ودراسات الوزارة ومخرجاتها، وتعتبر هذه النسخة الأولى من مرصد سوق العمل، وسيتم تعزيز المرصد ببيانات إضافية وتفصيلية مستقبلاً.

وذلك وفق احتياجات المعنيين، وبما يتناسب مع سياسات مشاركة البيانات بالدولة». وتعقد الوزارة، هذا الأسبوع، ورشة لاستعراض مرصد سوق العمل بحضور مجموعة من الشركاء والإعلاميين وذلك لتوضيح آلية استخراج المعلومات، والوقوف على ملاحظاتهم التطويرية واحتياجاتهم من البيانات الإحصائية لتعزيز استفادتهم من المنصة.

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