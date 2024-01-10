17 متسابقاً يتنافسون في اليوم الرابع من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الرابع من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها «24»، أمس، تنافساً بين 17 متسابقاً ومتسابقة للفوز بالمراكز الأولى في المسابقة.

تجرى فعاليات المسابقة للمشاركين الذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وبجمعية النهضة النسائية للإناث، وذلك بمتابعة وحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وأولياء أمور المتسابقين، حيث تسابق أمام لجنة تحكيم الذكور 8 متسابقين من مرشحي مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وهم:

لقمان عثمان موينغيريزا بالفرع الأول، محمد راشد محمد النساي الحمودي بالفرع الأول، علي محمد عبدالله بن زايد المخزومي الثاني من النهاية، علي سلطان علي سلطان الشامسي الثالث من النهاية، محمد عمر محمد حامد الثالث من النهاية، محمد بلال محمد عبد الوهاب الخامس من النهاية، وأحمد سالم راشد عبيد الزعابي السادس من النهاية.

وتسابق أمام لجنة تحكيم الإناث 9 متسابقات من مرشحات مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة هن: تسنيم محمد عبد الباسط عبد الفتاح بالفرع الأول، مريم عادل عبد الرحيم العوضي بالفرع الأول، هاجر أحمد محمد أحمد بالخامس من النهاية، علياء علي محمد الجسمي بالرابع من النهاية، نظيفة فاطمة نذير أحمد بالثاني من النهاية، شهد عادل عبد الرحيم العوضي بالثاني من البداية، حمدة محمد كرم الرئيسي بالثالث من البداية، ملك رمزي المبارك بالثالث من النهاية، ومرشحة مركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن بدبي مريم محمد عمران بالخامس من النهاية.

وأشاد فضيلة الشيخ الدكتور جمال إبراهيم إسماعيل عضو لجنة التحكيم بالمستوى الكبير والتنافس الشريف للمتسابقين بكل فروع المسابقة والتي تشجع على حفظ القرآن بأحكام التلاوة والتجويد والمراجعة والتخلق بأخلاق القرآن الكريم. وتوجه بالشكر إلى المولى عز وجل على هذه الجهود المباركة التي تأتي عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مضيفاً لا تكفي كلمات الشكر في حق الجائزة على أنشطتها ومسابقاتها التي حققت نجاحها وفاقت التوقعات ويسمع بها القاصي والداني.

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