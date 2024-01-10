رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر«زوجلوب» الرئاسي في العاصمة باكو، حرصهما على العمل معاً لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق جديدة أرحب من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر منصة «إكس»: «سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو.. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين».

تفاهم

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أمس تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين.

شراكة

وشملت المذكرات التالي: مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ومذكرة بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها وزارة المالية الأذرية، ومذكرة بشأن التعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة أذربيجان الدبلوماسية، وبروتوكول نوايا بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان.

ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتعاون استراتيجي لتصدير الطاقة النظيفة، وخارطة طريق لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واتفاقية تعاون استراتيجية بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان «سوكار»، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول بما يدعم تحقيق انتقال عادل ومنصف ومنظم في قطاع الطاقة.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فيما تبادلها من جانب أذربيجان جيهون بايراموف وزير الخارجية.

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