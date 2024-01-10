سلطان بن محمد بن سلطان وراشد بن سعود يبحثان قضايا الوطن

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتبادل سموهما الأحاديث الودية، كما تناولا عدداً من الموضوعات، التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين سموهما أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والسبل الكفيلة بتعزيز تنمية الدولة ومكتسباتها وازدهارها. من جهة أخرى ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. واعتمد المجلس إطلاق دليل المزارع النموذجية، الذي يهدف إلى تعزيز رؤية إمارة الشارقة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي الخالي من المواد الضارة بالصحة والبيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على البدء بالمشاريع الزراعية المستدامة، وتأسيس رواد الأعمال في مجال الزراعة الإنتاجية. كما اعتمد المجلس اتفاقية تسيير خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة، ومحافظة مسقط في سلطنة عمان.

والتي تأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين الجانبين لخدمة القطاع اللوجستي؛ وبحسب الاتفاقية التي ستوقع بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» سيتم توفير خدمة النقل الجماعي، وتسيير رحلات يومية من محطة الجبيل في الشارقة إلى محطة حافلات العذيبة في مسقط والعكس.

واعتمد المجلس إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بنسبة 50 % من رسوم الجهات الحكومية، ولمدة سنتين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.086 مليون درهم .

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