مبادرة «كسوة الشتاء» تدعم 350 عاملاً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة الروح الإيجابية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز شرطة جبل علي، وطلاب مدارس حماية من مبادرة «سفراء الأمان» بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك التطوعي» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، مبادرة «كسوة الشتاء» التي ساهمت في توفير ملابس شتوية لـ 350 عاملاً في مجمعات العمال في جبل علي.

حضر فعالية توزيع «كسوة الشتاء»، فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، ومحمد عبدالله البلوشي من جمارك دبي، وسيف الرحمن أمير، رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي، وعائشة المرزوقي الداعمة للمبادرة.

وأكدت فاطمة بوحجير على أهمية مبادرة «كسوة الشتاء» التي يتم تنظيمها في عامها الثاني في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كل أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز.

وتضمنت مبادرة «كسوة الشتاء» محاضرات توعية للعمال قدمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان عن حقوقهم، فيما أطلع العمال على «برنامج المركبة العمالية المتنقلة» التي تساهم في تنفيذ برامج التوعية، فيما اختتمت فعالية مبادرة «كسوة الشتاء» بإجراء سحوبات للعمال، وفقرات ترفيهية.

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