محمد بن زايد وناريندرا مودي يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الهند.

وشملت المذكرات التي تبادلها الجانبان.. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة.. إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال الرعاية الصحية المبتكرة بجانب مذكرة تفاهم بشأن إنشاء موانئ مستدامة وخضراء وفاعلة.

تبادل مذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية. ومن الجانب الهندي: الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية، والدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة ورفاهية الأسرة، وباشوباتي كومار باراس وزير الصناعات الغذائية، و راج كومار بينيوال نائب الرئيس والمدير التنفيذي في إدارة الخدمات الهندية.

شهد مراسم تبادل المذكرات.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى المسؤولين المعنيين من الجانب الهندي.

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