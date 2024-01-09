طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 02:08

والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:32 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:44 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 40

دبي 25 16 90 30

الشارقة 26 13 85 30

عجمان 26 16 80 35

أم القيوين 25 13 80 30

رأس الخيمة 25 12 70 35

الفجيرة 25 17 70 30

العـين 25 15 85 30

ليوا 25 14 85 40

الرويس 22 14 80 40

السلع 22 18 85 35

دلـمـا 23 18 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 85 30

أبو موسى 24 18 80 40.

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