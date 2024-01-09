حمدان بن محمد يعتمد حزمة مشاريع جديدة لتطوير حتا

المصدر: البيان

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ضمن الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية، وذلك لتكون حتا نموذجاً تنموياً ناجحاً.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال جولة تفقدية في حتا، اعتمدنا حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون حتا نموذجاً تنموياً ناجحاً».

وأضاف سموه: «نشهد اليوم مشاريع نوعية تُراعي طبيعة حتا وتراثها الغني وتخدم أهلها وزوارها.. نشكر جهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير حتا وجميع فرق العمل التي تعمل من أجل أن تكون دبي بكافة مناطقها المدينة الأفضل في العالم».

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