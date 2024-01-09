483 متنافسة في تصفيات جائزة حصة بنت محمد للقرآن الكريم

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، انطلقت التصفيات الأولية لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم، في دورتها العاشرة التي تنظمها المؤسسة وتختتم 12 يناير الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

تشجيع الناشئة

وباركت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، مشاركة 483 طالبة في هذه التصفيات، منهن 347 من طالبات المدارس الحكومية والخاصة، و136 من طالبات معاهد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة، وقالت إن الجائزة تهدف إلى خدمة كتاب الله، والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقان تلاوته وأحكامه، والتركيز على طالبات المدارس، وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه، مؤكدة سعي الجائزة إلى البحث عن المواهب المتميزة في مجال إتقان الحفظ والتجويد والصوت الحسن، وتوسيع نطاقها لتصبح جائزة عربية.

ورحبت بالمتنافسات المشاركات في الدورة العاشرة للجائزة التي تقام على مستوى الدولة من خلال فروع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرت اللجان القائمة على التصفيات الأولية.

وأعرب هاني الزبيدي، أمين عام الجائزة، عن تقديره لاهتمام الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بالجائزة، وبتوسيع فئاتها ونطاقها، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تتضمن 11 فرعاً، هي حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو مخصص للمتسابقات الإناث من الدول العربية شرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة 25 عاماً، ولا تتاح المشاركة فيه لذوات الهمم، وحفظ عشرين جزءاً على ألّا يتجاوز عمر المتسابقة 19 عاماً من طالبات المدارس والمراكز ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ عشرة أجزاء على ألَّا يتجاوز عمر المتسابقة 16 عاماً من طالبات المدارس والمراكز وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ خمسة أجزاء على ألا يتجاوز عمر المتسابقة 13 عاماً من طالبات المدارس والمراكز وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ أربعة أجزاء على ألا يتجاوز عمر المتسابقة 12 عاماً من طالبات المدارس وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ ثلاثة أجزاء شرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة عشرة أعوام من طالبات المدارس وذوات الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

طالبات المدارس

كما تتضمن فئات الجائزة، حفظ ثلاثة أجزاء من طالبات مراكز التحفيظ من كبار المواطنات فقط ممن تتجاوز أعمارهن 60 عاماً، وحفظ جزأين على ألا يتجاوز عمر المتسابقة ثماني سنوات من طالبات المدارس وذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ جزء واحد شرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة ست سنوات لفئة براعم القرآن بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وطالبات المدارس وذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وحفظ قصار السور «من سورة الشمس إلى سورة الناس» لذوات الإعاقة الذهنية فقط من أصحاب الهمم، والفرع العاشر وهو مسابقة الصوت الحسن والمشاركة فيه مفتوحة لطالبات المدارس ومراكز التحفيظ بشرط ألا يتجاوز عمر المتسابقة 18 عاماً، والفرع الحادي عشر وهو جائزة المشاركة المتميزة لتكريم أفضل مدرسة وأفضل مركز لتحفيظ القرآن الكريم مشارك في الجائزة.

ويسمح نظام الجائزة المعتمد للمقيمات من الجنسيات المختلفة في الإمارات بالمشاركة في الجائزة، على أن تشارك المتسابقة في فرع واحد من فروع الجائزة، وألا تشارك في فرع فازت فيه أو أدنى منه، ويشترط الترتيب في الأجزاء المحفوظة.

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