مركز إرادة للعلاج والتأهيل يحصل على اعتماد دولي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عن حصول مختبر المركز على الاعتماد الدولي من كلية علم الأمراض الأمريكية (CAP)، وهي المنظمة الرائدة في مجال جودة المختبرات، من خلال الدعوة إلى التميز في علم تشخيص الأمراض والطب المختبري في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر «اعتماد (CAP) آلية للتأكد من استيفاء المختبر بأعلى معايير الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة الأمريكية، والتي ترتكز حول جودة خدمات المختبر، التي يوفرها المركز، والتي تنعكس إيجاباً على مخرجات الخدمات المقدمة، ويعتبر هذا الاعتماد أعلى مستويات الاعتماد الخاصة بالمختبرات.

ويؤكد CAP أن مختبر مركز إرادة يتمتع بجميع المقومات، التي تؤهله لتشخيص المتقدمين للعلاج من مرض الإدمان بكل دقة وكفاءة وفعالية، وباستخدام أحدث الوسائل التشخيصية لمرضى الإدمان.

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