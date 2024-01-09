62 % زواج المواطنين من مواطنات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت محاكم رأس الخيمة عن تسجيل 1051 عقد زواج العام الماضي ، مقابل 983 عقداً في 2022.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم رأس الخيمة، ان الدائرة سجّلت الحصة الأكبر من عقود الزواج المبرمة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، بواقع 648 حالة، بنسبة بلغت نحو 62 % من إجمالي حالات الزواج المسجلة، تليها عقود زواج بين زوجين غير إماراتيين بواقع 251، بجانب حالات زواج أخرى متفرقة، بواقع 152 حالة زواج.

وأشار الخاطري إلى ارتفاع عدد عقود الزواج بين المواطنين خلال العام الماضي، بنسبة 10.76 %، وبواقع ارتفاع 63 عقداً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووفقاً للبيانات، فقد سجل شهر مارس أعلى عدد للعقود خلال 2023، والتي بلغت 104 عقود.

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