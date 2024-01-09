دبي تجمع أبرز صناع المحتوى في «قمة المليار متابع» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق غداً في متحف المستقبل وأبراج الإمارات، «قمة المليار متابع 2024» في نسختها الثانية، حاملة للجمهور فرصاً فريدة للتعرف إلى نخبة من كبار مشاهير وشخصيات عالم التواصل الاجتماعي من أكثر من 95 دولة ومنطقة في 6 قارات ويحظون بمتابعة أكثر من مليار و700 مليون شخص، مثل «خابي لام»، أكثر صنّاع المحتوى متابعة على منصة «تيك توك»، و«جيرمان غارمينديا»، الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين باللغة الإسبانية على منصة «يوتيوب»، و«سايدمن»، أكبر مجموعة «يوتيوب» في القارة الأوروبية، الأمر الذي يجعل من القمة أكبر تجمع لصناع المحتوى العالميين ومؤثري التواصل الاجتماعي.

وينتظر جمهور القمة التي تنتهي فعالياتها بعد غدٍ، الكثير من الفعاليات التي تشهدها منصتا «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» اللتان تجمعان أكثر من 100 نشاط يقدمها 195 متحدثاً لأكثر من 7000 زائر، منها جلسات نقاشية وورش وحوارات تفاعلية، ومناظرات، حيث يتيح الحدث للجمهور استكشاف 5 تجارب فريدة يمكن أن تمثل نقلة نوعية في تعاملهم مع عالم صناعة المحتوى الرقمي.

وتقدم القمة أنشطة توفر تجربة تفاعلية فريدة، كما تستضيف إلى جانب 7000 زائر، أكثر من 100 رئيس ومدير تنفيذي و200 شركة متخصصة بالمحتوى و100 وكالة محتوى رقمي، متيحة للحضور فرصة الانضمام إلى خبراء صناعة المحتوى والوكالات الإبداعية وخبراء التسويق في بيئة تعاونية.

15 خطاباً

وينظم هذا الحدث العالمي، 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً يقدمها نخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء من أبرزهم توم بيليو، وڤيشين لاخياني، ويوسف عمر، وجيرمان غارمينديا، وأحمد أبو الرُّب، الذين يشاركون بخبراتهم في مجالاتهم المتخصصة، وذلك ضمن مسارات القمة الأربعة «لنتقدم» و«لنكسب» و«لنبدع» و«لنتقارب».

وتأخذ القمة الرؤى المبتكرة وصنّاع المحتوى الرقمي والمبدعين، والمتابعين من هواة ومحترفين، في رحلة فريدة إلى عالم صناعة المحتوى والمشاركة في أكثر من 100 فعالية على مدار يومين، للتعرف على رؤى ومهارات 195 متحدثاً من مشاهير صناعة المحتوى والخبراء والرؤساء التنفيذيين، الذين جذبوا ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.

وتتيح القمة للجمهور فرصة حجز أماكنهم للمشاركة في هذا التجمع العالمي من خلال زيارة الموقع الرسمي: https://www.1billionsummit.com.

اليوم الأول

وتنطلق الخطابات في اليوم الأول من الفعالية في قاعة «الصنّاع»، حيث يقدم يوسف عمر، المراسل الصحفي الذي أصبح أيقونة للسرد القصصي البصري، ويحظى بأكثر من 7 ملايين متابع وأكثر من مليار مشاهدة سنوياً تحت علامته التجارية «Seen.tv»، خطاباً بعنوان «أنت لست مستعداً لمستقبل المحتوى!».

وفي قاعة «متحف المستقبل»، يكشف أحمد أبو الرُّب، أحد أكبر مشاهير اليوتيوب في الشرق الأوسط، والذي يحظى بأكثر من 14 مليون متابع، عن «أسرار تصميم غلاف جذاب للفيديوهات».

وخلال الحديث التفاعلي «اختر جمهورك أو أعلن إفلاسك»، يقدم جاك أبلبي، الخبير في صناعة المحتوى والتسويق الرقمي ومنشئ نشرة «Future Social» التي تدعم خبرات أكثر من 60 ألف شخص في التسويق الرقمي، مجموعة من الأسرار والاستراتيجيات التي تعزز مكانة صانع المحتوى، وتساهم في تحديد الجمهور المناسب لمحتواه، وتحسين خطط المحتوى لمجموعة المتابعين.

وفي خطاب «لماذا دبي؟»، يستعرض سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جاذبية دبي والتطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة، والفرص التي تقدمها لرجال الأعمال والشركات الناشئة وصنّاع المحتوى، والإمكانات الكبيرة للنجاح فيها.

وتتضمن القمة خطابات تركز على الدور الحكومي، منها خطاب «تعزيز التفاعل الحكومي في زمن التواصل الاجتماعي» تلقيه خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، التي تستعرض من خلاله الاستراتيجيات الحكومية في عصر التواصل الاجتماعي، كما تحدد السُبل التي تبنتها دولة الإمارات للاستفادة من التواصل الاجتماعي، واقتصاد صناعة المحتوى، والصناعات الإبداعية.

اليوم الثاني

وتنطلق أولى الخطابات في اليوم الثاني للقمة في قاعة «الصنّاع» تحت عنوان «تحقيق 10 ملايين دولار من 3 ملايين متابع» يقدِّمها ڤيشين لاخياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Mindvalley»، حيث يعرِّف الحضور على استراتيجياته وتكتيكاته في استغلال قوة المتابعات لزيادة الدخل والإيرادات، من خلال قصة نجاحه الملهمة التي بدأت من الصفر ووصلت به إلى القمة.

ويشارك توم بيليو، الشريك المؤسس لـ«Quest Nutrition» ومقدم برنامج «Impact Theory»، خلال خطابه بعنوان «عقلك يصنع المحتوى - حافظ عليه»، رؤاه القيمة حول كيفية خلق ذهنية الفوز والقدرة على تحقيق النجاح والاستدامة في عالم صناعة المحتوى، من مرحلة تطوير الأفكار إلى مرحلة تحقيق الدخل.

وبعنوان «كيف تحقق حجم أعمال يتخطى 50 مليون دولار عبر يوتيوب»، يقدم ريان هاشمي، مدير استراتيجيات «Jubilee Media»، والخبير في صناعة محتوى الفيديو الناجح والمربح، ومؤسس قناة «ريان تيوب»، التي تحظى بأكثر من 10 ملايين مشترك، رؤاه القيمة ونصائحه الذهبية لتحقيق الدخل من المحتوى المرئي والفيديوهات الطويلة.

ويقدم جيرمان غارمينديا خلال خطابه «لماذا أغلقت قناتي التي تحظى بـ45 مليون مشترك؟»، تجربته الجريئة ودوافعه لغلق قناته الناجحة واستكشاف العوامل التي حفزته على اتخاذ هذه الخطوة ورحلته لفتح قناة جديدة من الصفر.

وتشهد قاعة «متحف المستقبل» خطاباً ملهماً بعنوان «تحدَّ قدراتك» تقدِّمه ماريا كونسيساو، أول امرأة برتغالية تصعد إلى أعلى قمة في العالم، وتزور القطبين، وتحطِّم 10 أرقام عالمية في أصعب التحديات البدنية، والتي تشارك الحضور بخبراتها الملهمة، وتحدِّثهم عن كيفية تغلبها على العقبات والصعوبات، وتطوير ثقتها بنفسها لتخطي حدودها وقدراتها وتحقيق أهدافها.

وبعنوان «كيف تصنع محتوى رائجاً؟» يكشف براندون باوم، مؤسس «استديو بي» والمبتكر في مجال صناعة محتوى المؤثرات البصرية، الذي يحظى بأكثر من 10 مليارات مشاهدة، أسرار صناعة محتوى فيديو متداول ومؤثر، ويشارك الحضور رؤاه القيمة واستراتيجياته الناجحة في إنتاج محتوى فيديو بمؤثرات بصرية عالية الجودة والتأثير، ويضع أمامهم خارطة طريق لتطوير المحتوى وزيادة انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمزيج من المعلِّم والفنان والفكاهي، يقدِّم أرمين أدامجان، صانع محتوى وصاحب قناة «Creative Explained» التي تجمع أكثر من 16 مليون متابع، خطاباً ملهماً بعنوان «لا مكان للمحتوى عديم الفائدة»، يستعرض فيه كيفية تحويل ممارسات الحياة العادية إلى محتوى جاذب مبتكر، ويشرح الأسس العلمية وراء ذلك.

كما تقدِّم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، ميتا وتيك توك ويوتيوب، كلمات رئيسية لدعم وتمكين منشئي المحتوى من رفع مستوى محتواهم.

تجربة باسم يوسف

و أعلنت «قمة المليار متابع» عن استضافة الكوميدي المصري والكاتب باسم يوسف في نسختها الثانية، حيث يشارك الحضور خبراته والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته، في خطاب بعنوان «الجانب المظلم للنجاح على منصات التواصل الاجتماعي» ضمن مسار «لنتقارب» خلال فعاليات اليوم الأول.

ويسلط يوسف خلال كلمته الضوء على تجربته الفريدة في مجال الإعلام، مع التركيز على التحديات النفسية التي يواجهها الأفراد عندما يكونون تحت الأضواء. كما يشارك الحضور بنصائح مهمة مستلهمة من خبرته في منصات التواصل الاجتماعي وعلى أهمية بناء علاقات قوية في صناعة المحتوى.

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