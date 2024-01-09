سلطان القاسمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي

المصدر: الشارقة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً، يمثلون عدة دول عربية، وتستمر فعالياته لمدة 7 أيام حتى 14 من يناير الجاري.

وشاهد سموه مادة مسجلة، تناولت حياة الشعراء المكرمين في المهرجان، وأبرز إنجازاتهم، وأهم أعمالهم الشعرية، وجهودهم الحثيثة في عالم الشعر العربي، الأمر الذي أسهم في تتويجهم بجائزة الشارقة للشعر العربي، كما ثمن الشعراء خلال المادة المسجلة دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في رعاية الشعر بالوطن العربي، من خلال بيوت الشعر والمهرجانات الشعرية، والاحتفاء بالشعراء وتكريمهم.

وكرم سموه شخصيتي المهرجان الفائزتين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2024 في نسختها الـ12، وهما: علي الشعالي من دولة الإمارات، وعارف الساعدي من جمهورية العراق، كما كرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة، حيث فاز بالمركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي»، فيما نال المركز الثاني الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه «بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي»، وحاز المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه «بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي».

وتقام النسخة العشرون من مهرجان الشارقة للشعر العربي على مدار 7 أيام، بمشاركة 70 شاعراً وناقداً وإعلامياً، يمثلون مختلف الدول العربية، ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات والمتميزة، حيث يشهد عدة أمسيات وجلسات شعرية، كما ستقدم الدورة الحالية توقيع دواوين شعرية جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وتنظيم ندوة فكرية بعنوان «تطور لغة الشعر العربي»، يناقشها 7 نقاد عرب، بينما سينتقل المهرجان إلى خورفكان في يومه السابع، ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.

ويسهم مهرجان الشارقة للشعر العربي في الحفاظ على المرتكزات الأساسية للشعر ورعاية الموروث الشعري، مما يسهم في إثراء الساحة الشعرية بإنتاج أدبي شعري متخصص، من خلال احتضان الشعراء ومتذوقي الشعر وتنظيم ملتقى للأمسيات الشعرية.

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