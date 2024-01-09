«رأس الخيمة للمواصلات» تعزز خدماتها بالهولوغرام

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تقنية الهولوغرام لتعزيز خدماتها التفاعلية من خلال الموظف الشامل للاستعلام عن الخدمات والتدريب التفاعلي.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية من خلال دمج التقنيات الحديثة في عملياتها ودعم عمليات التطوير والتحسين التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ستسهم في خلق منظومة رقمية وتكنولوجية متكاملة تدعم التوجهات المستقبلية للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على التوسع في الخدمة وتوفيرها في عدد من مراكز خدمة المتعاملين في المؤسسات والدوائر.

والهولوغرام تقنية ذاتية تفاعلية تسهم في توفير مصدر موثوق وموحد للمعلومات والاستعلام عن الخدمات الخاصة بأنظمة الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز