مكتوم وأحمد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح بن هندي

المصدر: دبي - البيان

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حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محيي الدين بن هندي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة شيراز عبدالرزاق الانا.وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وحضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال، الذي أقامه محيي الدين بن هندي.كما حضر الحفل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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