481 منشأة مسجلة في «دبي الطبية» بنمو 12 % خلال 2023

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مدينة دبي الطبية ارتفاع معدل نمو المنشآت المسجلة فيها بنسبة 12 % العام الماضي، ليرتفع عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة، من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام 19 أخرى بتوسيع نطاق عملياتها.

وقال سالم دحمان، مدير إدارة الاتصال والتسويق في سلطة المدينة، إن العام الماضي شهد عدة إنجازات، من بينها وضع حجر الأساس لـ«مستشفى برايم»، وتوسيع «مستشفى مورفيلدز دبي للعيون»، فيما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة مقراً إقليمياً لها، إلى 130 شركة حتى اليوم.

وقال دحمان: «تواصل «منصة سي 37» مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في الدولة، والتي أطلقتها مدينة دبي الطبية في عام 2021، تمكين مفهوم «الرعاية الطبية بلا حدود»، ومنح الأطباء الزائرين من خارج الدولة والأطباء العاملين فيها، فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام مرن، حيث تقوم المنصة بمتابعة العمليات التشغيلية للأطباء، لتمكينهم من التركيز على تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية».

ولفت إلى أن الميزات التي تتمتع بها «منصة سي 37» أثمرت عن نجاحها خلال عام 2023، في زيادة عدد الأطباء المسجلين لديها بنسبة 300 %، نصفهم خبراء دوليون، قدموا خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي، وقاموا بـ5619 إجراء طبياً، ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة ومستقلة.

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