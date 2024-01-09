بلدية دبي تُعيّن 140 مواطناً ضمن مبادرة «كوادرنا فخرنا» خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن تعيين 140 مواطناً من مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك ضمن مبادرتها «كوادرنا فخرنا»، التي تستهدف من خلالها رفع نسبة توطين الوظائف في التخصصات الفنية والميدانية المتعلقة بمجالات العمل البلدي، وتزويد موظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات واستراتيجيات التوطين في إمارة دبي ودولة الإمارات.

وأكّد وسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، أن استقطاب الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية في مقدم أولويات بلدية دبي، حيث تحرص على جذب الكوادر المتخصصة والجامعية، وتطوير خبراتها، وتأهيلها بكفاءة عالية، وذلك تعزيزاً لأهدافها في توفير أصول وموارد بشرية داعمة لجاهزية البلدية للمستقبل، وبما يدعم مستهدفات خطة عمل التوطين في إمارة دبي.

وقال لوتاه: «نجحت بلدية دبي عبر مبادرة «كوادرنا فخرنا»، برفع نسبة توطين الوظائف ضمن كوادرها، فمنذ 2019، عيّنت البلدية من خلالها أكثر من 410 مواطنين في وظائف هندسية وتخصصية وميدانية وفنية ضمن كادرها، مثل مفتشي ومراقبي أنشطة البناء وسلامة الأغذية والصحة والسلامة». وأشار لوتاه إلى أن البلدية تعمل على توفير بيئة عمل مستدامة لكوادرها، لتمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم، ليكونوا ركيزة أساسية في مجالات العمل.

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