«كرنفال شرطة دبي» يبهر الزوار بعرض عسكري

المصدر: دبي - البيان

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أبهر العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات كرنفال شرطة دبي، المواطنين والمقيمين والزوار في منطقة سيتي ووك، بمشاركة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرق إدارة التفتيش الأمني (k9)، والخيالة والدوريات الأمنية، والدوريات الفارهة، والدراجات الهوائية والنارية، والفرق التخصصية.

وحضر فعاليات العرض، اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد منصور يوسف القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من كبار الضباط. واطلع الزوار على أحدث ابتكارات شرطة دبي في مجال خدمات المستقبل والقنوات الرقمية والتطبيقات المهمة الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع.

واستطاع زوار المنصة الاطلاع على أحدث الابتكارات الشرطية التي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما استطاع الزوار الاطلاع على تجهيزات فرق حماية كبار الشخصيات، ودورية غياث، وزورق شرطة دبي الذكي هداد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم تنفذه كوادر شابة إماراتية ويعمل بالطاقة النظيفة.

وتمكن الزوار من الاطلاع على الدورية الأمنية ذاتية القيادة الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق السكنية، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، والهدف منها تعزيز التغطية الأمنية.

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