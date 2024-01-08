مكتوم وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن هندي في دبي

المصدر: البيان

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حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم (الإثنين)، حفل الاستقبال الذي أقامه محي الدين بن هندي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة شيراز عبدالرزاق الانا.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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