محمد بن راشد: الطريق الوحيد للحضارة هو العلم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الطريق الوحيد للحضارة هو العلم ورجاله العلماء ونجاحه بدعم الحكومات،مشيراً سموه إلى تفاؤله بالمستقبل كلما رأى حب الأجيال للعلم والعلماء.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "كرمنا اليوم نوابغ العرب في الطب والهندسة والأدب والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والاقتصاد... في متحف المستقبل... المركز الحضاري المعرفي الجديد في المنطقة... علماء وباحثين ومفكرين نفتخر بهم ونفاخر بهم العالم خرجوا من منطقتنا... المنطقة التي كانت أساس الحضارة الإنسانية... وبجهود أبنائها المخلصين تستأنف مسيرتها الحضارية بإذن الله."

وأضاف سموه: "فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمهندسة المعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون."

وقال سموه :"أعلنا اليوم عن إطلاق مركز بحثي ومعرفي دائم ضمن متحف المستقبل لدعم المسيرة العلمية والمعرفية لنوابغ العرب بشكل دائم ..

وأشار سموه إلى أن "الطريق الوحيد للحضارة هو العلم... ورجاله العلماء... ونجاحه بدعم الحكومات... وضمانته بتسخير الموارد له. ونتفاءل بالمستقبل كلما رأينا حب الأجيال للعلم والعلماء."

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