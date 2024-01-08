الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، يصبح رطبا ليلاً وصباح “الأربعاء” على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 والجزر الأول عند الساعة 18:37.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:18 والمد الثاني عند الساعة 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 16 75 25

دبي 28 17 80 35

الشارقة 28 13 85 35

عجمان 28 14 85 40

أم القيوين 28 13 80 35

رأس الخيمة 28 12 90 30

الفجيرة 26 19 60 30

العـين 27 14 85 30

ليوا 27 12 90 35

الرويس 25 16 80 35

السلع 24 16 85 30

دلـمـا 25 18 85 40

طنب الكبرى 26 19 85 35

طنب الصغرى 26 19 85 35

أبو موسى 27 18 85 40.

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