«الفارس الشهم 3» تستكمل البرنامج النفسي والترفيهي للأطفال الفلسطينيين

المصدر: رفح، عجمان - وام، البيان

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استكملت عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 5 نوفمبر الماضي، برنامج مسابقات التفريغ النفسي والترفيهي للأطفال النازحين بمدرسة القادسية في رفح، للتخفيف من معاناتهم وأسرهم إثر الظروف القاسية التي يعيشونها.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقوم بها الإمارات تجسيداً لالتزامها بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، حرصت خلاله الدولة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذا البرنامج جاء في الوقت المناسب، لإعانتهم وأطفالهم على مواجهة الظروف الصعبة، التي يمرون بها حالياً.

وكانت الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

دعم

من جهة أخرى سلم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيكاً بمبلغ 4 ملايين درهم، تسلمه محمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في إمارة عجمان، وذلك دعماً لحملة «تراحم من أجل غزة» لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «تستمر هيئة الأعمال الخيرية العالمية بجمع التبرعات ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، لتكون جزءاً من منظومة الخير الإماراتية، التي ضربت أروع الأمثلة في العطاء وإغاثة الملهوف، وذلك بفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات، التي زرعت في هذا المجتمع حب الخير، وضرورة مد يد العون لكل من يطلب المساعدة».

وأضاف: «منذ إطلاق الحملة شكلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية فريقاً خاصاً لمتابعة جمع التبرعات، التي انقسمت إلى تبرعات نقدية، وأخرى عينية كالطرود الغذائية والصحية للنساء والأطفال، والتي يتم استقبالها في مقر الهيئة بعجمان، وفرعها في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب الخيم الخاصة بجمع التبرعات، وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والعرفان لشركائنا في مسيرة الخير من مؤسسات وشركات ومحسنين ومحسنات، نسأل الله أن يبارك في أموالهم، ويجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم جميعاً».

من جانبه، توجه محمد عمر الشمري بالشكر والتقدير إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية ممثلة بإدارتها، وفرق عملها الميدانية على جهودهم المثمرة دعماً لحملة «تراحم من أجل غزة»، والتي تعتبر من أهم مبادرات إغاثة الشعب الفلسطيني، لما حملته من نفحات إنسانية خففت وطأة الحرب عن المتضررين لا سيما الأطفال والنساء، مشيداً بالدور المحوري للمحسنين والمحسنات من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة في إنجاح هذه الحملة، وتحقيق غاياتها وأهدافها النبيلة.

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